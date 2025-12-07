Στο «AEL FC Arena» από την ΑΕΛ Novibet δοκιμάζεται ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» αναζητούν τους βαθμούς της νίκης στο ματς για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.
ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός 0-0 (Cosmote Sport 1)
Γκολ: –
Κίτρινες κάρτες: –
Κόκκινες κάρτες: –
ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Τσάκλα, Φεριγκρά, Δεληγιαννίδης, Ηλιάδης, Στάικος, Πέρες, Αντράντα, Γκάρατε, Χατζηστραβός.
Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.