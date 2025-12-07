Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Στέλιο Μαλεζά.

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει το πέρας της συνεργασίας της με τον προπονητή, Στέλιο Μαλεζά και τους συνεργάτες του. Τους ευχαριστούμε για την ειλικρινή συνεργασία, τους ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στην προπονητική τους καριέρα», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο 40χρονος προπονητής αντικατέστησε τον Γιώργο Πετράκη στα μέσα του Οκτώβρη στους «βυσσινί». Κάθισε στον πάγκο τους για εννέα παιχνίδια (επτά Πρωταθλήματος και δύο Κυπέλλου), με απολογισμό μία νίκη (το εκτός έδρας 2-0 επί του Πανσερραϊκού στις 25 Οκτωβρίου για τη Super League) και μία ισοπαλία (το… σημερινό 2-2 με τον Παναθηναϊκό).

Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει εδώ και μερικά 24ωρα, ο επικρατέστερος για ν’ αναλάβει τα ηνία των Θεσσαλών είναι ο Σάββας Παντελίδης.