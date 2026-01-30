Μία πολύ σημαντική μεταγραφή ολοκλήρωσε η ΑΕΛ αποκτώντας τον Πιόνε Σίστο, στην προσπάθεια ενίσχυσης των «βυσσινί» για την παραμονή στη Super League.

Η θεσσαλική ομάδα εμφανίζεται πολύ δραστήρια κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, καλύπτοντας αδυναμίες του ρόστερ της και εισάγοντας σε αυτό ποιότητα και λύσεις.

Ο Δανός μεσοεπιθετικός έμεινε ελεύθερος από τον Άρη.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την απόκτηση του Pione Sisto. Ο 31χρονος Δανός επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με τεράστια εμπειρία, που διαθέτει ταχύτητα και μπορεί να αγωνιστεί και στις τρεις θέσεις της επίθεσης.

Ο Pione Sisto γεννήθηκε στην πόλη Καμπάλα της Ουγκάντα στις 4 Φεβρουαρίου 1995. Σε ηλικία μόλις δύο μηνών ο Sisto μετακόμισε με την οικογένειά του στη Δανία και τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν με τη φανέλα της Tjorring.

Η Midtjylland τον ενέταξε στις ακαδημίες της το 2010 και ο Pione Sisto έκανε όλη τη διαδρομή μέχρι την πρώτη ομάδα πραγματοποιώντας ντεμπούτο στο πρωτάθλημα Δανίας τη σεζόν 2012-2013.

Την αμέσως επόμενη χρονιά ο Δανός winger αναδείχθηκε παίκτης της χρονιάς για τη Midtjylland και την αγωνιστική περίοδο 2014-2015 πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Το καλοκαίρι του 2016 η ισπανική Celta έβγαλε από τα ταμεία της 6 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της και ο Sisto έφυγε από τη Δανία με συνολικό απολογισμό 113 συμμετοχές (31 γκολ, 11 ασίστ).

Την περίοδο 2016-2020 ο Sisto φόρεσε 135 φορές τη φανέλα της Celta (18 γκολ, 14 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις και έπειτα επέστρεψε στη Δανία και στη Midtjylland, στην ομάδα που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

Στη δεύτερη θητεία του στην σκανδιναβική ομάδα ο Sisto κατέγραψε 102 συμμετοχές (15 γκολ, 10 ασίστ) και πανηγύρισε ένα Κύπελλο Δανίας. Τη σεζόν 2023-24 ο Pione Sisto αγωνίστηκε με τη φανέλα της Alanyaspor στην Τουρκία όπου είχε 23 συμμετοχές και 2 γκολ.

Τελευταία του ομάδα ήταν ο Άρης όπου σε ενάμιση χρόνο κατέγραψε 32 εμφανίσεις και 2 ασίστ. Ο Pione Sisto είναι διεθνής με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Δανίας, με το οποίο έχει αγωνιστεί 26 φορές.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Pione Sisto στην ομάδα και του εύχεται πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας».