Η ΑΕΛ ολοκλήρωσε κι επίσημα το απόγευμα της Δευτέρας (8/9) τον δανεισμό του Εμάνουελ Βινιάτο από την Πίζα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ρόστερ της εν όψει της επανεκκίνησης της Super League.

Ο 25χρονος Ιταλός εξτρέμ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τις Κιέβο, Έμπολι, Μπολόνια και Σαλερνιτάνα, μετρώντας 89 αγώνες στη Serie A και 55 στη Serie B.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου (24/08/2000, Νεγκράρ Βερόνας) Ιταλού μεσοεπιθετικού Εμάνουελ Βινιάτο από την Πίζα.

Πρόκειται για έναν δεξιοπόδαρο winger με ρίζες από τη Βραζιλία, ύψους 1,75 μ., ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο δεξί «φτερό» της επίθεσης. Σε όλη του την καριέρα έχει μετρήσει 89 συμμετοχές στη Serie A (3 γκολ, 8 ασσίστ) και 55 στη Serie B (5 γκολ, 4 ασσίστ), προσφέροντας ταχύτητα και δημιουργικότητα στην επίθεση.

Ο Βινιάτο προέρχεται από τις υποδομές της Κίεβο Βερόνα, από την οποία πωλήθηκε στην Μπολόνια το 2020 αντί 1,1 εκατομμυρίου ευρώ. Από τότε έχει αγωνιστεί σε Έμπολι, Μπολόνια, Πίζα (τον αγόρασε το 2023 αντί 400.000 ευρώ) και Σαλερνιτάνα. Την περασμένη σεζόν πανηγύρισε την άνοδο με την Πίζα, καταγράφοντας 13 συμμετοχές και μια ασσίστ.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Εμάνουελ Βινιάτο στην ομάδα και του εύχεται πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας».