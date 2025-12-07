Ανακοίνωση την ώρα του αγώνα με τον Παναθηναϊκό εξέδωσε η ΑΕΛ. Η ομάδα της Λάρισας διαμαρτύρεται για τη διαιτησία του Ευαγγέλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet:

«Το σερί των κακών διαιτησιών για την ΑΕΛ Novibet δυστυχώς συνεχίζεται … Απαράδεκτος Ευαγγέλου με όσκαρ άθλιας διαιτησίας, δίνει τα ρέστα του υπέρ των φιλοξενουμένων. Ο διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, για να κλέψει το παιχνίδι από την ΑΕΛ Novibet. Επιτέλους ξυπνήστε κ. Λανουά! Θα συνεχίσουμε να τον παρακολουθούμε και στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, και εφόσον χρειαστεί, θα επανέλθουμε».