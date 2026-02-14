Ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου (14/2), η προετοιμασία της ΑΕΛ εν όψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης», για την 21η αγωνιστική της Super League (15/2, 21:00, Cosmote Sport 1).

Μετά το πέρας της τελευταίας προπόνησης, ο Σάββας Παντελίδης ανακοίνωσε την αποστολή, η οποία αποτελείται από 21 ποδοσφαιριστές, καθώς οι τραυματίες Σουρλής και Μελίσσας δεν θα είναι διαθέσιμοι.

Συγκεκριμένα, στην επιλογή του Έλληνα τεχνικού βρίσκονται οι: Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μασόν, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παντελάκης, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Κοσονού, Σίστο, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε και Ενγκόι.

Η θεσσαλική ομάδα ταξιδεύει στην Αθήνα με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο, σε μια κρίσιμη καμπή του Πρωταθλήματος.