Ανακοίνωση, μέσω της οποίας διαμαρτύρεται για τη διαιτησία του Σιδηρόπουλου στον αγώνα με την Κηφισιά, εξέδωσε, μετά το τέλος του αγώνα (1-1) στη Νεάπολη, η AEΛ Novibet, χαρακτηρίζοντας τον έμπειρο ρέφερι «καταστροφέα» των «βυσσινί».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ:

«Ο γνώριμος καταστροφέας της ΑΕΛ Novibet από τα παιχνίδια της SL2, ονόματι Σιδηρόπουλος, έδωσε και σήμερα ρεσιτάλ κάκιστης διαιτησίας στην απεγνωσμένη του προσπάθεια να στερήσει βαθμούς από την ομάδα μας. Όποιος είδε τη σημερινή διαιτησία του Σιδηρόπουλου μόνο ντροπή μπορεί να αισθάνεται».