Τελευταίο ματς της σεζόν με την ΑΕΛ να μην έχει το παραμικρό κίνητρο. Η αποστολή στην Αθήνα για το ματς εναντίον της Κηφισιάς θα ολοκληρώσει τη σεζόν με τους «βυσσινί» να οργανώνουν τα πλάνα τους για τη Super League 2.

Ο Τζανλούκα Φέστα επέλεξε 21 παίκτες για την αποστολή του αγώνα (21/05, 19:00, Cosmote Sport 2) που θα γίνει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Αναλυτικά: Βενετικίδης, Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Μασόν, Παντελάκης, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Ναόρ, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Στάικος, Χατζηστραβός, Τούπτα, Σαγάλ, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Δημηνίκος, Γκρόζος, Αποστολάκης.