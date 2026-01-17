Η προετοιμασία της ΑΕΛ για το εντός έδρας αγώνα της 17ης αγωνιστικής της Super League με τον Άρη (18/1, 17:00, Cosmote Sport 1) ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα για τους «βυσσινί».

Στην αποστολή ο Σάββας Παντελίδης συμπεριέλαβε και τον νεοαποκτηθέντα Ισλανδό αριστερό μπακ Νταβίντ Όλαφσον, ενώ εκτός έμειναν ο τραυματίας Βινιάτο, οι τιμωρημένοι Μασόν, Ατανάσοφ, o Γκρόζος (υποχρεώσεις με την ΑΕΛ U-19) και ο Παπαγεωργίου.

Η αποστολή: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Δεληγιαννίδης, Αποστολάκης, Φεριγκρά, Ηλιάδης, Παντελάκης, Κοσονού, Όλαφσον, Σουρλής, Πέρες, Στάικος, Αντράντα, Σαγάλ, Χατζηστραβός, Τούπτα, Δημηνίκος, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε.