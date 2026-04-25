Ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου η προετοιμασία της ΑΕΛ για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό στην «AEL FC Arena», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των play out της Super League (26/04,20:00, Cosmote Sport 1).

Οι 24 παίκτες που επέλεξε ο Τζιανλούκα Φέστα είναι οι εξής: Aναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μελίσσας, Μασόν, Παπαγεωργίου, Παντελάκης, Ρόσιτς,Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Σουρλής, Ναόρ, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Στάικος, Χατζηστραβός, Τούπτα,Σαγάλ, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Σίστο, Δημηνίκος.