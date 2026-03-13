Ενισχυμένη με τον Κώστα Αποστολάκη, αλλά χωρίς τον Πιόνε Σίστο θα υποδεχθεί η ΑΕΛ τον Αστέρα Τρίπολης το βράδυ του Σαββάτου (14/3, 20:00, Cosmote Sport 2) σε ένα απ’ τα πιο κομβικά παιχνίδια της κανονικής περιόδου για τη μάχη της παραμονής.

Εκτός πλάνων του Σάββα Παντελίδη για τον αγώνα με την αρκαδική ομάδα είναι ακόμη οι Ενγκόι, Στάικος, Παπαγεωργίου και Αντράντα.

Αναλυτικά η αποστολή της ΑΕΛ: Αναγνωστόπουλος, Μελίσσας, Μασόν, Αποστολάκης, Ρόσιτς, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Παντελάκης, Όλαφσον, Κοσονού, Σουρλής, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά και Δημηνίκος.