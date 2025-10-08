Σε επιτυχή επέμβαση στο δεξί χέρι υποβλήθηκε ο Νώντας Παντελάκης. Ο αμυντικός της ΑΕΛ Novibet στάθηκε πολύ άτυχος στον σαββατιάτικο (4/10) αγώνα της Super League με το Βόλο, όταν υπέστη τριπλό κάταγμα, με συνέπεια να αποχωρήσει στο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο έμπειρος σέντερ μπακ αναμένεται να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους σε περίπου δύο μήνες.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας πως επιτυχημένα ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής Νώντας Παντελάκης, έπειτα από τον τραυματισμό που υπέστη στον αγώνα με τον ΝΠΣ Βόλος. Ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας μας αναγκάστηκε να αποχωρήσει στο ημίχρονο της αναμέτρησης, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν τριπλό κάταγμα στο δεξί του χέρι. Η αποκατάσταση των καταγμάτων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Ιασώ Θεσσαλίας από τη χειρουργική ομάδα του ιατρού της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, κ. Γιώργου Μπασδέκη. Στην επέμβαση συμμετείχαν η κ. Σημαιοφορίδου (αναισθησιολόγος), ο κ, Τσούγιας (ορθοπαιδικός) και η κ. Ζαχαροπούλου (εργαλιοδότρια), τους οποίους η ΠΑΕ ευχαριστεί θερμά για τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητά τους. Η οικογένεια της ΑΕΛ Novibet του εύχεται ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους, εκεί όπου ανήκει».