Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12) η προετοιμασία της ΑΕΛ για το παιχνίδι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο AEL FC ARENA, για την 13η Αγωνιστική της Super League (7/12, 17:30, Cosmote Sport 1).

Ο Στέλιος Μαλεζάς δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των τιμωρημένων Σάββα Μούργου και Επαμεινώνδα Παντελάκη.

Αναλυτικά οι 23 παίκτες που επέλεξε ο Μαλεζάς είναι οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παπαγεωργίου, Δεληγιαννίδης, Κοσονού, Κοβάτσεβιτς, Τσάκλα, Στάικος, Αντράντα, Σουρλής, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Παυλής, Σαγάλ, Τούπτα, Γιούσης, Βινιάτο, Πασάς, και Γκαράτε.