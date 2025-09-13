Η ΑΕΛ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (Κυριακή 14/9, 18:00, Novasports 2), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα του Γιώργου Πετράκη, που έχει ένα βαθμό μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια, έχει αρκετά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Κι αυτό καθώς οι Ερίκ Φεριγκρά, Παναγιώτης Δεληγιαννίδης και Αχμέντ Ουαταρά Κοσονού ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, με αποτέλεσμα να μην ακολουθήσουν την αποστολή των «βυσσινί» στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας.

Το ίδιο ισχύει και για τους νεοαποκτηθέντες Αμρ Ουάρντα, Εμάνουελ Βινιάτο που έχουν λίγες ημέρες προπονήσεων με την ΑΕΛ.

Αναλυτικά οι 23 ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Πετράκης είναι οι εξής: Μελίσσας, Βενετικίδης, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάννης, Παντελάκης, Τσάκλα, Γκρόζος, Σουρλής, Στάικος, Ατανάσοφ, Αντράντα, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Φαϊζάλ, Γιούσης, Πασάς και Γκαράτε.