Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ΑΕΛ, για το εντός έδρας ματς με τον Ατρόμητο, που θα γίνει την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στις 17:30 (Cosmote Sport 1) στο «AEL FC ARENA», στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής.

Ο Ουάρντα επανέρχεται στην αποστολή, ενώ επιστρέφουν επίσης τόσο ο Γκαράτε, όσο και ο Χατζηστραβός.

Εκτός παραμένει ο Κοβάσεβιτς, ενώ τιμωρημένος είναι ο Τσάκλα.

Οι 21 ποδοσφαιριστές που επέλεξε για την αποστολή ο τεχνικός των «βυσσινί» Σάββας Παντελίδης, είναι οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Παντελάκης, Ηλιάδης, Μπαγκαλιάνης, Δεληγιαννίδης, Κοσονού, Στάικος, Σουρλής, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Ουάρντα, Σαγάλ, Τούπτα, Γκαράτε, Μούργος και Πασάς.