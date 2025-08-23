Το πρωί του Σαββάτου (23/8) η ΑΕΛ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της εν όψει του πολύ δύσκολου αγώνα που θα δώσει στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος της Super League με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (24/8, 21:00, Novasports Prime).

Στο ματς που θα «σημαδέψει» την επιστροφή των «βυσσινί» στα μεγάλα σαλόνια μετά από αρκετά χρόνια, ο Γιώργος Πετράκης θα στερηθεί των υπηρεσιών του Φεριγκρά, ο οποίος στάθηκε άτυχος πριν από μερικά 24ωρα όταν τραυματίστηκε σοβαρά και θα μείνει εκτός δράσης για 2 μήνες.

Ο 26χρονος αμυντικός υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου στην αναμέτρηση του Κυπέλλου με την Καλαμάτα, γεγονός που θα τον κρατήσει μακριά από τις υποχρεώσεις των Θεσσαλών στο ξεκίνημα της περιόδου.

ΟΙ 23 εκλεκτοί του Έλληνα προπονητή για το ματς με τους Θεσσαλονικείς είναι οι: Μελίσσας, Βενετικίδης, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Κοσονού, Μπαγκαλιάννης, Παντελάκης, Τσάκλα, Βαρσάμης, Σουρλής, Στάικος, Ατανάσοφ, Αντράντα, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Γιούσης, Πασάς, Γκαράτε.