Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) στο AEL FC Arena το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΛ Novibet και τον Παναιτωλικό, με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 20ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Eκ διαμέτρου αντίθετες είναι οι πορείες των δύο ομάδων το τελευταίο διάστημα, καθώς οι γηπεδούχοι, με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο τους, μετρούν τρεις συνεχόμενες νίκες, έχοντας πάρει βαθιά βαθμολογική ανάσα, τη στιγμή που οι Αγρινιώτες μετρούν επτά συνεχόμενες ήττες και βρίσκονται πολύ χαμηλά στον πίνακα.

Οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν τον απόλυτο αιφνιδιασμό στην ΑΕΛ Novibet, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με κεφαλιά του Μπάτζι.

Μάλιστα η ομάδα του Αναστασίου έκανε το 2-0 στο 23′ με ένα τρομερό σουτ του Εστεμπάν λίγο έξω από την περιοχή.

Οκτώ λεπτά αργότερα ο Γκαράτε μείωσε σε 2-1, βάζοντας εκ νέου την ομάδα του στο ματς.

Ο Πέρες με σουτ έξω από την περιοχή σημάδεψε το δοκάρι του Κουτσερένκο, με τον Αργεντινό να παίρνει το «ριμπάουντ», στέλνοντας από κοντά την μπάλα στα δίχτυα.

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου ο Ρόσα διευρύνει το προβάδισμα των Αγρινιωτών, οι οποίοι είχαν ένα μαγικό πρώτο 45λεπτο στον Κάμπο.

ΑΕΛ-Novibet-Παναιτωλικός 1-3

Γκολ: 2′ Μπάτζι (Παναιτωλικός), 23′ Εστεμπάν (Παναιτωλικός), 31′ Γκαράτε (ΑΕΛ Novibet), 45+4′ Ρόσα (Παναιτωλικός)

Κίτρινες: Παντελάκης (ΑΕΛ Novibet), Ρόσα (Παναιτωλικός)

Κόκκινες:

Δοκάρια: 31′ Πέρες (ΑΕΛ Novibet)

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Παντελάκης (46′ Σίστο), Όλαφσον, Φεριγκρά, Μπατουμπινσικά, Σουρλής (12′ λ.τ. Ναόρ), Πέρες, Γκαράτε, Σαγκάλ, Τούπτα

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (16′ λ.τ. Πέρεθ), Γκράναθ, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Σατσιάς, Ματσάν, Λομπάτο, Ρόσα (46′ Σμυρλής), Μπάτζι

Διαιτητής: Βεργέτης, Βοηθοί: Φωτόπουλος, Χριστοδούλου, 4ος: Ανδρικόπουλος, VAR: Ματσούκας, Ευαγγέλου