Σε αναζήτηση προπονητή αναμένεται να βρεθεί η ΑΕΛ Novibet, μετά την αποψινή βαριά εντός έδρας ήττα (2-5) από τον Βόλο.

Ο Γιώργος Πετράκης φέρεται να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου, με τη διοίκηση των «βυσσινί», να αναζητεί ήδη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τον διάδοχο του Έλληνα τεχνικού.

Με το σφύριγμα της λήξης από τον διαιτητή, Παπαπέτρου, οι οπαδοί των γηπεδούχων ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες κατά πάντων και φυσικά εναντίον του Πετράκη, από τον οποίο ζητούσαν να παραιτηθεί.

Οι παίκτες της ΑΕΛ Novibet, προεξέχοντος του Ουάρντα, κατευθύνθηκαν προς την κερκίδα και ζήτησαν συγνώμη από τους οπαδούς για το πολύ άσχημο αποτέλεσμα με τον Βόλο, με τον κόσμο να μη σταματά τις αποδοκιμασίες.