Η ΠΑΕ της ΑΕΛ ξεκίνησε εκστρατεία με στόχο τη συλλογή υπογραφών των φιλάθλων για την επιστροφή της ομάδας στην AEL FC ARENA. Να σημειωθεί πως η ΠΑΕ της Λάρισας και η ερασιτεχνική ΑΕΛ έχουν ξεκινήσει από τον περασμένο Σεπτέμβρη τη νομική διεκδίκηση του γηπέδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

«Με το σύνθημα «Το ARENA επιστρέφει στην ΑΕΛ με την υπογραφή», ξεκίνησε επίσημα η μεγάλη εκστρατεία συλλογής υπογραφών για την επιστροφή του AEL FC ARENA εκεί όπου ανήκει — στον λαό της ΑΕΛ!

Από σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, τέθηκε σε λειτουργία η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα AELGoHome.aelfc.gr, μέσω της οποίας κάθε φίλαθλος της ΑΕΛ μπορεί να υπογράψει και να στηρίξει ενεργά την πρωτοβουλία για την επιστροφή του γηπέδου που δημιουργήθηκε για τον λαό της ΑΕΛ, στον φυσικό του ιδιοκτήτη — την ομάδα και την πόλη της Λάρισας.

Η εκστρατεία συνεχίζεται και εντός γηπέδου: στον αγώνα της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, θα διανεμηθεί το έντυπο “Manifesto” προς υπογραφή, ενώ θα στηθούν ειδικές κάλπες, ώστε όλοι οι φίλαθλοι να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν με την υπογραφή τους στη διεκδίκηση του ARENA. Το ARENA ανήκει στην ΑΕΛ. Το ARENA ανήκει στον λαό της».