Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) στο AEL FC Arena το θεσσαλικό ντέρμπι ανάμεσα στην AEL Novibet και τον Βόλο, οι οποίοι αναμετρώνται για την 6η αγωνιστική της Super League.

Η ομάδα του Πετράκη έχει ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα με τέσσερις ισοπαλίες και μια ήττα, και ψάχνει το πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα.

Στον αντίποδα η ομάδα του Φεράντο βρίσκεται στην όγδοη θέση με έξι βαθμούς και θέλει να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από τη Λάρισα.

ΑΕΛ Novibet-Βόλος 1-1

Γκολ: 3′ Κόμπα (Βόλος), 22′ πεν. Ατανάσοφ (AEL Novibet)

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια: 3′ Χουάνπι (Βόλος)

ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Παντελάκης, Τσάκλα, Κοβάσεβιτς, Ατανάσοφ, Πέρεθ, Τούπτα, Σαγκάλ, Ουάρντα, Γκαράτε.

Βόλος: Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Κόμπα, Μαρτίνεθ, Φερνάντες, Λάμπρου, Χουάνπι, Χάμουλιτς.