Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (COSMOTE SPORT 1 HD) στο AEL FC Arena το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΛ Novibet και τον ΟΦΗ, οι οποίοι κοντράρονται, στο ματς που ρίχνει την αυλαία της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και ως εκ τούτου η νίκη στο μεταξύ τους ματς, που είναι από τα επονομαζόμενα «εξάποντα», είναι αυτοσκοπός, τόσο για τους «βυσσινί», όσο και για τους Κρητικούς.

ΑΕΛ-ΟΦΗ 1-2

Γκολ: 8′ Θεοδοσουλάκης (ΟΦΗ), 12′ Γκαράτε (ΑΕΛ Novibet), 15′ Καραχάλιος (ΟΦΗ)

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

ΑΕΛ (Μαλεζάς): Μελίσσας, Αποστολάκης, Κοσονού, Παντελάκης, Τσάκλα, Φεριγκρά, Πέρες, Ατανάσοφ, Γκαράτε, Χατζηστραβός, Τούπτα

ΟΦΗ (Κόντης): Λίλο, Γκονθάλεθ, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Φούντας, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Σαλσίδο

Διαιτητής: Γιουματζίδης Βοηθοί: Μπουξμπάουμ, Δέλλιος, 4ος: Μπεκιάρης, VAR: Ματσούκας, Πουλικίδης