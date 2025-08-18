Η ΑΕΛ ανακοίνωσε τους αρχηγούς της ομάδας για την αγωνιστική σεζόν 2025/26. Με ποστάρισμα στα social media οι «βυσσινί» ενημέρωσαν ότι:
«Η ΠΑΕ ΑΕΛ, στην επιστροφή της στη φυσική της θέση, την Super League 1, ανακοινώνει τους ποδοσφαιριστές που θα φορέσουν το περιβραχιόνιο της ομάδας για τη σεζόν 2025/26.
Αρχηγοί της ΑΕΛ για τη νέα αγωνιστική περίοδο θα είναι οι:
Θανάσης Παπαγεωργίου
Γιάννης Πασάς
Λούκα Αντράντα
Νώντας Παντελάκης
Σουφιάν Τσάκλα
Πέντε ποδοσφαιριστές που εκπροσωπούν τις αξίες, τη μαχητικότητα και το ήθος που απαιτεί η βαριά φανέλα της ΑΕΛ.»