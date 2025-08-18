Η ΑΕΛ ανακοίνωσε τους αρχηγούς της ομάδας για την αγωνιστική σεζόν 2025/26. Με ποστάρισμα στα social media οι «βυσσινί» ενημέρωσαν ότι:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ, στην επιστροφή της στη φυσική της θέση, την Super League 1, ανακοινώνει τους ποδοσφαιριστές που θα φορέσουν το περιβραχιόνιο της ομάδας για τη σεζόν 2025/26.

Αρχηγοί της ΑΕΛ για τη νέα αγωνιστική περίοδο θα είναι οι:

Θανάσης Παπαγεωργίου

Γιάννης Πασάς

Λούκα Αντράντα

Νώντας Παντελάκης

Σουφιάν Τσάκλα

Πέντε ποδοσφαιριστές που εκπροσωπούν τις αξίες, τη μαχητικότητα και το ήθος που απαιτεί η βαριά φανέλα της ΑΕΛ.»