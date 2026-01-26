Ολοκληρώθηκε και τυπικά το απόγευμα της Δευτέρας (26/1) η μεταγραφή του Ντίλαν Μπατουμπινσικά στην ΑΕΛ με τον διεθνή Κονγκολέζο κεντρικό αμυντικό να υπογράφει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι με τη θεσσαλική ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την απόκτηση του 29χρονου διεθνούς αμυντικού από την Σεντ Ετιέν Ντιλάν Μπατουμπινσικά. Ο Κογκολέζος στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Μπατουμπινσικά (Dylan Batubinsika) γεννήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1996 στο Cergy-Pontoise της Γαλλίας και έχει ύψος 1.88 μ. Ασχολήθηκε από μικρή ηλικία με το ποδόσφαιρο στην US Cergy Clos και συνέχισε σε ηλικία 8 ετών αγωνιζόμενος στα τμήματα υποδομής της Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ έφτασε έως και την β’ ομάδα της.

Ο Κονγκολέζος αμυντικός έχει αγωνιστεί σε Αντβέρπ Βελγίου (85 συμμετοχές-4 γκολ), Φαμαλικάο Πορτογαλίας (25 συμμετοχές-1 γκολ), Μακάμπι Χάιφα Ισραήλ (33 συμμετοχές-2 γκολ) και Σεντ Ετιέν Γαλλίας (56 συμμετοχές-2 γκολ).

Έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Ισραήλ το 2023 με την Μακάμπι Χάιφα όπου ήταν συμπαίκτης με το Ναόρ και το Σούπερ Καπ Βελγίου. Τελευταία του ομάδα ήταν η Σεντ Ετιέν όπου υπήρξε συμπαίκτης με τον Μασόν.

Είναι διεθνής με την Εθνική Κονγκό μετρώντας 15 συμμετοχές και 1 γκολ, ενώ είχε 5 συμμετοχές με 1 γκολ με την U-20 της Γαλλίας και 5 συμμετοχές με την U-16 της Γαλλίας.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Ντιλάν Μπατουμπινσικά στην ομάδα και του εύχεται πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας».