Την απόκτηση του Γάλλου Ιβάν Μασόν ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet. Πρόκειται για δεξιό μπακ από τη Γουαδελούπη με καριέρα στη Γαλλία, αλλά και το Ισραήλ. Ο 27χρονος άσος είχε μείνει ελεύθερος από τη Σεντ Ετιέν και υπέγραψε έως το τέλος της σεζόν.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την απόκτηση του 27χρονου αμυντικού από την Σεντ Ετιέν Ιβάν Μασόν. Ο Γάλλος (γεννημένος στην Γουαδελούπη) δεξιός μπακ αγωνίζεται με άνεση και στις δύο πτέρυγες της άμυνας και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Ντουνκέρκ και στην συνέχεια τον Ιανουάριο του 2020 πήγε στην Σεντ Ετιέν. Στους «πράσινους» έπαιξε συνολικά σε 85 παιχνίδια σκοράροντας 5 φορές και δίνοντας και 3 ασίστ, με συμμετοχές στη Ligue 1 αλλά και στο Conference League. Αγωνίστηκε επίσης δανεικός για μία χρονιά με την Παρί FC.

Μακριά από την Γαλλία έπαιξε ως δανεικός στο Ισραήλ και την Μακάμπι Τελ Αβίβ έχοντας σε 13 ματς, 1 γκολ και 1 ασίστ, ενώ συνολικά στην καριέρα του έχει 172 συμμετοχές με 8 γκολ και 8 ασίστ.

Επίσης έχει χρισθεί διεθνής με τις ομάδες της Εθνικής Γουαδελούπης (5 συμμετοχές) και 3 συμμετοχές με την U-21 της Γαλλίας.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Ιβάν Μασόν στην ομάδα και του εύχεται πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας».

Νωρίτερα η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Χρήστο Γιούση, Μπόγιαν Κοβάσεβιτς, Σουφιάν Τσάκλα και Αμρ Ουάρντα.