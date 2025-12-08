To χρονικό μίας προαναγγελθείσης συμφωνίας ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, καθώς η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε την πρόσληψη του Σάββα Παντελίδη.

Μετά την απόλυση του Στέλιου Μαλεζά ο Έλληνας τεχνικός εμφανιζόταν ως ο επικρατέστερος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «βυσσινί».

Εν τέλει, οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν, καθώς απόψε η θεσσαλική ομάδα ανακοίνωσε τον 60χρονο τεχνικό, ο οποίος την Τρίτη θα προπονήσει για πρώτη φορά την ομάδα του Κάμπου

Ο Παντελίδης έχει μεγάλη εμπειρία στη Super League, καθώς μεταξύ άλλων έχει εργαστεί σε ΠΑΣ Γιάννινα, Λεβαδειακό, Ατρόμητο, Άρη, και Αστέρα Τρίπολης.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την πρόσληψη του κ. Σάββα Παντελίδη στη θέση του προπονητή της ομάδας.

Ο 60χρονος Έλληνας τεχνικός διαθέτει σημαντική εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας εργαστεί μεταξύ άλλων σε Πανθρακικό, ΠΑΣ Γιάννινα, Λεβαδειακό, Ηρακλή, Ατρόμητο, Άρη, ΑΕ Λεμεσού και Αστέρα Τρίπολης και έχοντας διαγράψει μια πορεία η οποία χαρακτηρίζεται από πειθαρχία, οργάνωση και αποτελεσματικότητα στο αγωνιστικό κομμάτι.

Ο νέος προπονητής αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του και θα βρίσκεται από αύριο Τρίτη (09/12) στη προπόνηση της ομάδας.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Σάββα Παντελίδη στη μεγάλη “βυσσινί” οικογένεια και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο του».