Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, «σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 2 ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΑΕΛ – Π.Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 και ώρα 21:30΄ στο γήπεδο AEL FC ARENA, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».
Απαγορευτικό της αστυνομίας στους φιλάθλους της Κηφισιάς στο AEL FC ARENA
Όπως ανακοινώθηκε γίνεται για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας
