Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) στο Περιστέρι το παιχνίδι ανάμεσα στον Ατρόμητο και την ΑΕΛ Novibet, που ρίχνει την αυλαία της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.

Στο 14ο λεπτό ο Χατζηστραβός σκόραρε για τους «βυσσινί», ωστόσο ο Τούπτα ήταν εκτεθειμένος στην αρχή της φάσης και έτσι το γκολ ακυρώθηκε.

Εννέα λεπτά αργότερα ο Πασάς βρήκε τον Μανσούρ αρκετά ψηλά στο δεξί του πόδι με τις τάπες και αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους με 10 παίκτες για το υπόλοιπο του ματς.

Ατρόμητος-ΑΕΛ Novibet 1-0

Γκολ: 28′ πεν. Οζέγκοβιτς (Ατρόμητος)

Κίτρινες: Ατανάσοφ (ΑΕΛ Novibet)

Κόκκινες: 23′ Πασάς (ΑΕΛ Novibet)

Δοκάρια:

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μουτουσάμι, Μίχορλ, Παλμεζάνο, Μπάκου, Οζέγκοβιτς.

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Παντελάκης, Τσάκλα, Κοβάσεβιτς, Πέρες, Ατανάσοφ, Χατζηστραβός, Σαγκάλ, Τούπτα, Πασάς.

Διαιτητής: Ματσούκας

Βοηθοί: Οικονόμου, Μωυσιάδης

4ος: Γεωργόπουλος

VAR: Φωτιάς, Ανδρικόπουλος