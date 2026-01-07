Η ΑΕΛ Novibet αντιμετωπίζει την Κηφισιά στη Νίκαια (10/01, 17:00) στο πρώτο της παιχνίδι για το 2026, στο πλαίσιο της 16η αγωνιστικής της Super League. Οι «βυσσινί», που αναζητούν βαθμούς στην προσπάθεια τους να αποφύγουν τον υποβιβασμό, θα αγωνιστούν χωρίς τη συμπαράσταση των οπαδών τους, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. άναψε… κόκκινο στη μετακίνησή τους.

Μετά τα όσα έγιναν στο «AEL FC Arena», στην αναμέτρηση με τους Πειραιώτες, οι αρχές έχουν αξιολογήσει το ματς της Νίκαιας ως υψηλού κινδύνου, καθώς στην περιοχή υπάρχει έντονο «ερυθρόλευκο» στοιχείο.

Μάλιστα, για να διασφαλιστεί πως οι οπαδοί της ΑΕΛ δεν θα μπορέσουν να προμηθευτούν εισιτήρια, η Κηφισιά άνοιξε τα εισιτήρια με δικλίδα ασφαλείας! Για να μπορέσει να πάρει κάποιος εισιτήριο θα πρέπει στο παρελθόν να έχει προμηθευτεί εισιτήριο της ομάδας των Βορείων Προαστίων τουλάχιστον δύο φορές.