Τελικά ποιος φταίει για όσα συνέβησαν στο παιχνίδι Λάρισα-Πανσερραϊκός; Ο Κόκκινος, που δεν πέτυχε φάση ή η ΚΕΔ που τον όρισε στο κρίσιμο για τις δύο ομάδες παιχνίδι; Σίγουρα και οι δύο πλευρές έχουν την ευθύνη τους για τα τραγικά, απαράδεκτα, διαιτητικά πράγματα που έγιναν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Προσωπικά θεωρώ ότι ο Λανουά και οι συνεργάτες του έκαναν «έγκλημα» με τον συγκεκριμένο ορισμό τον οποίο χαρακτήρισα επιεικώς «περίεργο» πριν από τη διεξαγωγή του ματς. Κατάφεραν να εκθέσουν σοβαρά έναν διαιτητή, που αποδείχθηκε… λίγος, όπως άλλωστε αναμενόταν, βάσει της εμπειρίας που έχει, για αυτό το παιχνίδι. Ας περάσουμε στο ρεπορτάζ. Θα το πάω με τη χρονική σειρά των φάσεων του αγώνα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr