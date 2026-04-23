Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον Σάββα Παντελίδη. Ο Έλληνας τεχνικός αποτελεί παρελθόν μία μέρα μετά την εντός έδρας ισοπαλία με σκορ 1-1 με την Κηφισιά.

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει το πέρας της συνεργασίας με τον προπονητή Σάββα Παντελίδη και τους συνεργάτες του. Τους ευχόμαστε υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία», αναφέρει η ανακοίνωση των «βυσσινί».

Πλέον, η ΑΕΛ προχωράει για τον Τζιανλούκα Φέστα, ο οποίος φέρεται να τα έχει βρει με την ομάδα και αναμένεται στην πόλη το βράδυ για να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο Φέστα έχει εργαστεί δύο φορές στο παρελθόν με την ομάδα της Λάρισας, τις σεζόν 2018-19 και 2021, ενώ έχει δουλέψει επίσης σε Λαμία και Απόλλωνα Σμύρνης.