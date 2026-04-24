Επισημοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (24/4) η πρόσληψη του Τζιανλούκα Φέστα απ’ την ΑΕΛ, με τον Ιταλό τεχνικό να αναλαμβάνει για τρίτη φορά το «τιμόνι» των «βυσσινί» αντικαθιστώντας τον Σάββα Παντελίδη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Νovibet ανακοινώνει την πρόσληψη του κ. Τζιανλούκα Φέστα στη θέση του προπονητή της ομάδας.

Ο 57χρονος Ιταλός τεχνικός που διαθέτει σημαντική εμπειρία, έχει ξαναβρεθεί στη θέση του προπονητή της ομάδας μας δύο φορές τη σεζόν 2018-19 και τη σεζόν 2020-2021 και έχει διαγράψει μια πορεία η οποία χαρακτηρίζεται από πειθαρχία, οργάνωση και αποτελεσματικότητα στο αγωνιστικό κομμάτι, στοιχεία που χρειάζονται όσο τίποτα άλλο τη δεδομένη στιγμή στην ομάδα μας.

Ο νέος προπονητής ανέλαβε άμεσα τα καθήκοντά του καθώς το απόγευμα βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας.

Οι συνεργάτες του κ. Φέστα είναι οι εξής:

-Ανδρέας Λαυδαριάς βοηθός προπονητή

-Βασίλης Καλογιάννης αναλυτής

-Κώστας Νεμπεγλέρας βοηθός αναλυτή.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Τζιανλούκα Φέστα και τους συνεργάτες του στη μεγάλη “βυσσινί ” οικογένεια και τους εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο τους».