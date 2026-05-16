Παρά τη νίκη της με 2-1 επί του Ατρόμητου, η ΑΕΛ υποβιβάστηκε στη Superleague 2, με τον Ιταλό προπονητή, να κάνει δηλώσεις μετά το παιχνίδι, δίχως να μπορεί να κρύψει την απογοήτευσή του.

Στις δηλώσεις του μετά τον οριστικό υποβιβασμό των «Βυσσινί», ο Τζιανλούκα Φέστα εξέφρασε τη βαθιά του απογοήτευση, σημειώνοντας με πικρία ότι η σημαντική αγωνιστική βελτίωση και η συνοχή που παρουσίασε η ομάδα στα τελευταία παιχνίδια ήρθαν πολύ αργά για να ανατρέψουν την κατάσταση.

