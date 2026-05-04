Στο κτήριο του VAR Centre, στο Μαρούσι, θα βρεθεί η ΠΑΕ ΑΕΛ, όπου θα έχει συνάντηση με τους εκπροσώπους της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας.

Η ΚΕΔ αποδέχθηκε το αίτημα των «βυσσινί» για συνάντηση, καθώς η θεσσαλική ομάδα «βράζει» για τις αποφάσεις του διαιτητή Φωτιά στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, και έτσι η συνάντηση θα γίνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου.

Η απόφαση καταλογισμού πέναλτι στο 90΄+4, παρά την κλήση του VAR για επανεξέταση της φάσης, λόγω ενδεχόμενου επιθετικού φάουλ, μπορεί να κοστίσει στη Λάρισα τον υποβιβασμό στη Super League 2 και η ΑΕΛ έχει ζητήσει με επιστολή προς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) και την ΚΕΔ να της κοινοποιηθεί το ηχητικό υλικό της επικοινωνίας διαιτητή και VAR.

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι υπήρξε άμεση απάντηση και θετική ανταπόκριση από την ΚΕΔ/ΕΠΟ, στην χτεσινή επιστολή της διοίκησης της ΑΕΛ για την παράθεση όλων των δεδομένων που αφορούν τη διαιτησία Φωτιά στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, και συγκεκριμένα την επίμαχη φάση του πέναλτι και τις συνομιλίες στην ενδοεπικοινωνία μεταξύ του διαιτητή και του VAR Παπαδόπουλου. Η συνάντηση ορίστηκε για την επόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, στην έδρα των αρμοδίων», αναφέρει η ανακοίνωση των «βυσσινί».

Ανακοίνωση εξέδωσε και η ΚΕΔ, αναφέροντας: «Σε συνέχεια της συνημμένης επιστολής σας με αριθμό πρωτ. ΕΠΟ 10101/04.05.2026, σας ενημερώνουμε εκ μέρους της ΚΕΔ/ΕΠΟ πως θα επιθυμούσαν συνάντηση μαζί σας τη Δευτέρα, 11.05.2026, το πρωί, στο VAR Centre, Μαρούσι.

Εφόσον σας εξυπηρετεί αυτή η ημερομηνία, παρακαλώ όπως μας γνωστοποιήσετε την ώρα συνάντησης το πρωί της Δευτέρας που επιθυμείτε, και όπως μας κοινοποιήσετε τα ονομ/να των ατόμων που θα παραστούν, καθώς και αριθμό πινακίδας ΙΧ για το πάρκινγκ στο κτήριο του VAR Centre (Φραγκοκκλησιάς 7, Μαρούσι)».