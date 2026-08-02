Η ΑΕΛ θα δώσει τον πρώτο της επίσημο αγώνα για τη νέα αγωνιστική περίοδο την Τρίτη 11 Αυγούστου 2026, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τα Τρίκαλα για τον 1ο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας και αυτό επηρεάζει την προετοιμασία της.

Σύμφωνα με το aelole, τρία προγραμματισμένα φιλικά παιχνίδια ακυρώνονται (09/08/2026 ΑΕΛ – ΠΑΟΚ Β΄, 12/08/2026 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ, 23/08/2026 ΑΕΛ – Καλλιθέα), προκειμένου οι Θεσσαλοί να επικεντρωθούν στις επίσημες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

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