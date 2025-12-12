Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ΑΕΛ για τον σαββατιάτικο (13/12, 17:00, Novasports 2) αγώνα με τον Λεβαδειακό, που θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας, για την 14η αγωνιστική της Super League.

Σε αυτό το ματς ο Σάββας Παντελίδης θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στον πάγκο των «βυσσινί» και ευελπιστεί η έλευσή του στην τεχνική ηγεσία να φέρει… γούρι στην ομάδα του Κάμπου.

Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης ο Έλληνας τεχνικός ανακοίνωσε την αποστολή για το ματς στη Λιβαδειά, η οποία αποτελείται από τους: Μελίσσα, Αναγνωστόπουλο, Βενετικίδη, Αποστολάκη, Φερίγκρα, Παντελάκη, Ηλιάδη, Τσάκλα, Μπαγκαλιάνη, Δεληγιαννίδη, Κοσονού, Στάικς, Αντράντα, Σουρλή, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Παυλή, Σαγάλ, Τούπτα, Φαϊζάλ, Βινιάτο, Μούργο και Πασά.