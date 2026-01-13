Αλλαγή φρουράς στη θέση του τεχνικού διευθυντή της ΑΕΛ, καθώς τη θέση του Γιώργου Ανδρεάδη παίρνει ο Θωμάς Κυπαρίσσης. Η απόφαση των «βυσσινί» ήταν αναμενόμενη και αποτέλεσε φυσικό επακόλουθο της κακής πορείας της ΑΕΛ στο πρωτάθλημα.

Στον Ανδρεάδη καταλογίζεται κυρίως ο κακός μεταγραφικός σχεδιασμός της ομάδας, με τις περισσότερες εκ των επιλογών του καλοκαιριού να κρίνονται ανεπιτυχείς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ για τον Ανδρεάδη:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Νovibet ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον τεχνικό διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος, Γιώργο Ανδρεάδη.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του και σε κάθε μελλοντικό επαγγελματικό του βήμα».

Και η ανακοίνωση για τον Κυπαρίσση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την αναβάθμιση του μέχρι πρότινος γενικού αρχηγού της ομάδας μας, Θωμά Κυπαρίσση, στη θέση του τεχνικού διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στα νέα του καθήκοντα».