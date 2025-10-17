Με πάρα πολλά προβλήματα θα υποδεχθεί η ΑΕΛ τον Ολυμπιακό το απόγευμα του Σαββάτου (18/10, 17:00) στην «AEL Novibet Arena» στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Στέλιος Μαλεζάς (στο ντεμπούτο του στον πάγκο της θεσσαλικής ομάδας), δεν θα έχει στη διάθεσή του συνολικά επτά παίκτες.

Συγκεκριμένα δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Άνχελο Σαγάλ και Γιάνι Ατανάσοφ, όπως και οι τραυματίες Θοδωρής Βενετικίδης, Έρικ Φερίγκρα, Νώντας Παντελάκης και Βασίλης Σουρλής, ενώ εκτός έμεινε και ο Κινγκ Φαϊζάλ ως 6ος μη κοινοτικός ποδοσφαιριστής.

Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές θα είναι στη διάθεση του Μαλεζά, με την ΑΕΛ να μην ανακοινώνει αποστολή όπως συνηθίζει πριν από τα εντός έδρας παιχνίδια της.

Χ.Α