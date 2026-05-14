Σε μία ιδιαίτερα ηχηρή κίνηση για τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου προχώρησε ο διεθνής διαιτητής Βασίλης Φωτιάς, ο οποίος απέστειλε εξώδικη δήλωση προς τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΛ, Αχιλλέα Νταβέλη, μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του τελευταίου για τη διαιτησία της αναμέτρησης των «βυσσινί» με τον Πανσερραϊκό.

Η υπόθεση αφορά κυρίως τη φάση του πέναλτι στο 90’+4’, για χέρι του Ηλιάδη μέσα στην περιοχή, απόφαση που προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις στη θεσσαλική ομάδα. Ο Νταβέλης, μιλώντας δημόσια στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ μετά το τέλος του αγώνα, είχε κάνει λόγο για «διατεταγμένη υπηρεσία» και «δόλο» από την πλευρά του Έλληνα ρέφερι, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους.

