Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πέτυχε τη Δευτέρα ο ΟΦΗ με 2-1 σκορ επί της ΑΕΛ, στο ματς που έριξε την αυλαία της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Κρητικοί με το πολύτιμο τρίποντο που κατέκτησαν στο AEL FC Arena πήραν βαθιά βαθμολογική «ανάσα» στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν απ’ τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έφυγε με τη νίκη απ’ τη Λάρισα χάρη στα γκολ των Θεοδοσουλάκη (9’) και Καραχάλιου (15’), βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί 4 ηττών.

Στον αντίποδα η ΑΕΛ, η οποία είχε ισοφαρίσει προσωρινά με τον Γκαράτε στο 12’, μετά την αποψινή της ήττα «έπεσε» στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Το ματς ξεκίνησε με καταιγιστικό ρυθμό, καθώς στα πρώτα 15 λεπτά σημειώθηκαν και τα τρία τέρματα της αναμέτρησης. Ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ μόλις στο 9’, όταν ο Σαλσέδο έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Θεοδοσουλάκη, ο οποίος νίκησε τον Μελίσσα για το 0-1.

Η απάντηση της ΑΕΛ ήταν άμεση: στο 12’ οι γηπεδούχοι έφυγαν υποδειγματικά στην κόντρα και ο Γκαράτε με εντυπωσιακό σουτ έφερε το παιχνίδι στα ίσια.

Παρ’όλα αυτά, η κρητική ομάδα «χτύπησε» ξανά στο 15’, ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Σενγκέλια που κόντραρε στο τείχος, με τον Καραχάλιο να επωφελείται και να διαμορφώνει το 2-1 υπέρ των φιλοξενούμενων. Οι «βυσσινί» είχαν μεγάλη στιγμή στο 28’, όμως ο Χατζηστραβός δεν κατάφερε να νικήσει τον Λίλο.

Στο δεύτερο μέρος το σκορ δεν άλλαξε, αλλά οι ευκαιρίες διαδέχονταν η μία την άλλη. Ο ΟΦΗ έχασε τεράστια φάση στο 59’ με τον Θεοδοσουλάκη σε τετ-α-τετ, ενώ ο Λίλο απάντησε στο 62’ με διπλή επέμβαση σε Γκαράτε και Χατζηστραβό.

Η ΑΕΛ άγγιξε την ισοφάριση στο 73’ με τον Τούπτα, ο οποίος αστόχησε από πλεονεκτική θέση, και στο 77’ με την κακή κεφαλιά-γύρισμα του Γιούση.

Παρά την πίεση των γηπεδούχων, το 2-1 υπέρ του ΟΦΗ έμεινε μέχρι τέλους, δίνοντας στους Κρητικούς ένα πολύτιμο τρίποντο.

Κίτρινες: 31’ Γκαράτε, 39’ Τσακλά, 76’ Μούργος, 90’+7 Παντελάκης – 41’ Χατζηθεοδωρίδης, 77’ Γ. Αποστολάκης, 90’+5 Λίλο

ΑΕΛ (Στ. Μαλεζάς): Μελίσσας, Κ. Αποστολάκης (85’ Φαϊζάλ), Παντελάκης, Τσακλά, Φεριγκρά, Κοσονού (74’ Γιούσης), Πέρεζ, Ατανάσοφ (62’ Αντράντα), Χατζηστραβός (62’ Μούργος), Τούπτα (74’ Πασάς), Γκαράτε.

ΟΦΗ (Χρ. Κόντης): Λίλο, Χατζηθεοδωρίδης, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Σενγκέλια (69’ Γ. Αποστολάκης), Φούντας (74’ Νέιρα, 89’ Ρακόνιατς), Θεοδοσουλάκης (89’ Χριστόπουλος), Σαλσέδο.