Την απόκτηση του Νταβίντ-Κρίστιαν Όλαφσον ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, ενισχύοντας το αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο 31χρονος διεθνής Ισλανδός φουλ μπακ υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, προερχόμενος από την πολωνική Κρακοβία.

Ο Όλαφσον γεννήθηκε στις 15 Μαΐου 1995, έχει ύψος 1,84 μ. και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του από την Μπρέινταμπλικ στην Ισλανδία, όπου κατέγραψε 126 συμμετοχές, με 7 γκολ και 5 ασίστ.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Άλεσουντ (Νορβηγία, 75 συμμετοχές, 3 γκολ, 16 ασίστ) και στην Κάλμαρ (Σουηδία, 71 ματς, 2 γκολ).

Ο Όλαφσον έχει 15 εμφανίσεις και ένα γκολ με την εθνική ομάδα της Ισλανδίας (αγωνίστηκε τελευταία φορά τον Μάρτιο του 2023 εναντίον του Λιχτενστάιν σε προκριματικό αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, σκοράροντας αυτό το γκολ και δίνοντας μία ασίστ).

Στη συνέχεια πήγε στην πολωνική Κρακοβία όπου έπαιξε από τον Φεβρουάριο του 2024 μέχρι πρότινος και καταγράφοντας συνολικά 52 συμμετοχές, 5 γκολ και 7 ασίστ, ενώ υπήρξε συμπαίκτης του Γιάνι Ατανάσοφ.