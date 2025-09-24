Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δημόσια τοποθέτηση του προπονητή της ΑΕΛ, Γιώργου Πετράκη, ο οποίος επέλεξε να αναφερθεί στον Παναθηναϊκό με τον υποτιμητικό χαρακτηρισμό «βάζελος» κατά τη διάρκεια της οπαδικής εκπομπής «ΑΕΛ παΝΤΟΥ» στη Λάρισα.
Αναφερόμενος στη νίκη της Κηφισιάς επί των «πρασίνων», ο Έλληνας τεχνικός επέλεξε την λέξη «βάζελο» για το «Τριφύλλι», κάτι που παραπέμπει σε… καφενειακές συζητήσεις και σε καμία περίπτωση τοποθετήσεις προπονητών ή ποδοσφαιριστών.
«Κέρδισε τον βάζελο στο Πανθεσσαλικό. Θα δούμε κι άλλα τέτοια αποτελέσματα» ήταν χαρακτηριστικά η φράση του.
Γιώργο Πετράκη είσαι ένας νέος προπονητής.
Είσαι γιος ενός ανθρώπου που είναι 20 χρόνια προπονητής και μιλάει πάντα με σεβασμό.
Είσαι ένας τύπος που θα παρακαλούσε γονατιστός να είναι στον Παναθηναϊκό και εσύ επιλέγεις να τον αποκαλέσεις «βάζελο».
Φθηνό οπαδιλίκι…#paofc pic.twitter.com/am8grlBK3s
