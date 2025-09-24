Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δημόσια τοποθέτηση του προπονητή της ΑΕΛ, Γιώργου Πετράκη, ο οποίος επέλεξε να αναφερθεί στον Παναθηναϊκό με τον υποτιμητικό χαρακτηρισμό «βάζελος» κατά τη διάρκεια της οπαδικής εκπομπής «ΑΕΛ παΝΤΟΥ» στη Λάρισα.

Αναφερόμενος στη νίκη της Κηφισιάς επί των «πρασίνων», ο Έλληνας τεχνικός επέλεξε την λέξη «βάζελο» για το «Τριφύλλι», κάτι που παραπέμπει σε… καφενειακές συζητήσεις και σε καμία περίπτωση τοποθετήσεις προπονητών ή ποδοσφαιριστών.

«Κέρδισε τον βάζελο στο Πανθεσσαλικό. Θα δούμε κι άλλα τέτοια αποτελέσματα» ήταν χαρακτηριστικά η φράση του.