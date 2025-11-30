Πολλά παράπονα από τις αποφάσεις του ρέφερι Πολυχρόνη έχει η ΑΕΛ Novibet μετά την ήττα από τον Άρη για την 12η Αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι Θεσσαλοί εξέδωσαν ανακοίνωση το βράδυ του Σαββάτου και καλούν τον Στεφάν Λανουά να παρακολουθεί την αναμέτρηση και να τοποθετηθεί δημόσια.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, παρότι έφτασε στη 12η αγωνιστική χωρίς να ασχοληθεί με τη διαιτησία, βλέπει τη στάση αυτή να εκλαμβάνεται από ορισμένους ως αδυναμία. Η σημερινή διαιτησία στο παιχνίδι Άρης–ΑΕΛ Novibet αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Καλούμε τον Αρχιδιαιτητή κ. Λανουά να παρακολουθήσει προσεκτικά τον αγώνα και να τοποθετηθεί υπεύθυνα για τον διαιτητικό όλεθρο που υπέστη η ομάδα μας στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Τα σφυρίγματα του διαιτητή κ. Πολυχρόνη ήταν απλά «συγκλονιστικά». Θα δυσκολευτούμε να τα ξεχάσουμε.

Ολόκληρος ο οργανισμός της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet έχει φτάσει στα όριά του, όπως και ο κόσμος μας, που με συνέπεια και αξιοπρέπεια κοσμεί τα ελληνικά γήπεδα.

Απαιτούμε σεβασμό και ισονομία».