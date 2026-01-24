Δίκαιη χαρακτήρισε ο προπονητής της ΑΕΛ, Σάββας Παντελίδης τη νίκη της ομάδας του (1-0) κόντρα στον Πανσερραϊκό, με τον έμπειρο τεχνικό να στέκεται, μεταξύ άλλων στη σημασία που έχει για τη ψυχολογία των παικτών του η αποψινή επιτυχία.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Κερδίσαμε ένα παιχνίδι, που είχε πολύ μεγάλη ψυχολογική σημασία για εμάς.

Πετύχαμε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη μας και είναι τώρα τέσσερα ματς που κερδίζουμε βαθμούς. Η αλήθεια είναι πως δεν ήμασταν καλοί σήμερα, αλλά κάναμε 15 τελικές προς την εστία και δεχτήκαμε μόλις τρεις.

Ξέραμε πως ο αντίπαλος δεν έχει να χάσει τίποτα. Τα καινούργια παιδιά έκαναν μία πολύ μεγάλη προσπάθεια και νομίζω πως η νίκη μας στο τέλος είναι δίκαιη».