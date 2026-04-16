Με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ΠΑΕ ΑΕΛ, όπως ανακοίνωσε το πειθαρχικό όργανο της λίγκας.

Η ομάδα της Θεσσαλίας κλήθηκε την περασμένη εβδομάδα σε απολογία από το μονομελές πειθαρχικό όργανο της Super League για τα όσα συνέβησαν στον αγώνα με τον Παναιτωλικό, για τη 2η αγωνιστική των playouts και σήμερα ανακοινώθηκε η απόφαση του αθλητικού δικαστή.

Αναλυτικά:

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση. Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ.»