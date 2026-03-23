Από τη στιγμή που ο Σάββας Παντελίδης ανέλαβε τα ηνία της, η ΑΕΛ έχει αλλάξει επίπεδο. Πιο συμπαγής αμυντικά, πιο οργανωμένη τακτικά και με ξεκάθαρο πλάνο στο γήπεδο, κατάφερε να πάρει βαθμούς από όλους τους «μεγάλους», δείχνοντας ότι δεν αποτελεί εύκολο αντίπαλο για κανέναν.

Η συγκομιδή βαθμών στον δεύτερο γύρο έχει δώσει ελπίδα και ουσία στην προσπάθεια παραμονής της, με την ομάδα να δείχνει χαρακτήρα σε κρίσιμα παιχνίδια. Δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα, αλλά και η εικόνα: μια ομάδα που παλεύει, που ξέρει τι ζητάει και που δεν φοβάται.

