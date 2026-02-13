Ο Γκαέλ Κακουτά συμφώνησε σε όλα με την ΑΕΛ και ανακοινώθηκε από την ομάδα της Λάρισας, με τον 34χρονο Γάλλο μεσοεπιθετικό να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν.

Τεράστια προσθήκη για την ομάδα του Σάββα Παντελίδη που ενισχύεται μεσοεπιθετικά με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει αγωνιστεί το υψηλότερο ποδοσφαιρικό επίπεδο, τόσο με τη φανέλα της Τσέλσι (2008-15) όσο και με τη φανέλα της Σεβίλλης και της Λάτσιο στις οποίες έχει αγωνιστεί ως δανεικός από τους Λονδρέζους.

