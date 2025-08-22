Την απόκτηση του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου ανακοίνωσε σήμερα η ΑΕΛ. Ένα 24ωρο μετά την το «ναυάγιο» της μεταγραφής του Σωκράτη Διούδη, η ομάδα της Λάρισας απέκτησε τον γκολκίπερ που έμεινε ελεύθερος από την Ολυμπιακό, με συμβόλαιο ενός έτους.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει την απόκτηση του τερματοφύλακα Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου για τον επόμενο χρόνο.

Ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, γεννημένος στις 18 Αυγούστου 1994 (31 ετών), στην Αθήνα, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τον Παναθηναϊκό (2013/16), ως μέλος της πρώτης ομάδας, κερδίζοντας το Κύπελλο Ελλάδας 2013/14, χωρίς όμως καταγεγραμμένες συμμετοχές εκείνης της περιόδου.

Στη συνέχεια συνέχισε την καριέρα του σε Άρη, Απόλλωνα Σμύρνης, Ιωνικό και Κηφισιά (πρωταθλητής Super League 2 2022/23), προτού μεταγραφεί στον Ολυμπιακό (νταμπλούχος Ελλάδας 2024/25) τον Ιούλιο του 2024, υπογράφοντας συμβόλαιο δύο ετών.

Ο συνολικός απολογισμός του Αναγνωστόπουλου περιλαμβάνει 87 συμμετοχές στη Super League 2 και 31 στη Super League 1 και 13 στο Κύπελλο Ελλάδας.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της ΑΕΛ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα μας».