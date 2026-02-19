Το γκολ που σημείωσε ο Λιούμπομιρ Τούπτα στο παιχνίδι της ΑΕΛ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (1-1), αναδείχθηκε το καλύτερο (Best Goal) της 21ης αγωνιστικής στον σχετικό διαγωνισμό της Super League.

Όπως προέκυψε από την «ετυμηγορία» των φιλάθλων που συμμετείχαν στη ψηφοφορία, το τέρμα του Σλοβάκου επιθετικού της ΑΕΛ συγκέντρωσε το 36,65%.

Τη δεύτερη θέση με ελάχιστη διαφορά (36,41%) από το πρώτο κατέλαβε το τέρμα του Αλέξανδρου Ματσάν (Παναιτωλικός) απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης (3-1), ενώ τρίτο ήταν το γκολ του Ταξιάρχη Φούντα (ΟΦΗ) στην εκτός έδρας ισοπαλία (2-2) με την Κηφισιά.

Ψήφους έλαβαν επίσης για τα γκολ τους οι Τάσος Μπακασέτας του Παναθηναϊκού (3,35%) και Σάμουελ Μουτουσαμί (1,92%) του Ατρόμητου.