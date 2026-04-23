Οι πρόσφατες δηλώσεις του Σάββα Παντελίδη μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο έχουν συγκεντρώσει «σύννεφα» σχετικά με το μέλλον του έμπειρου προπονητή στον πάγκο των «Βυσσινί», που εξετάζουν την επιστροφή του Τζιανλούκα Φέστα στον πάγκο της ομάδας.

Πολύ κοντά στην απομάκρυνσή του από τον πάγκο της ΑΕΛ βρίσκεται ο Σάββας Παντελίδης, έπειτα από τις πρόσφατες δηλώσεις μετά το παιχνίδι των «Βυσσινί» με τον Ατρόμητο σχετικά με το αγωνιστικό πρόσωπο των Περιστεριωτών από παιχνίδι σε παιχνίδι, που τον έφεραν στο επίκεντρο, ενώ και το αρνητικό σερί αποτελεσμάτων της Λάρισας τον τελευταίο μήνα, δεν έχει βοηθήσει ιδιαίτερα την Θεσσαλική ομάδα, που παλεύει στην μάχη του υποβιβασμού της Super League.

