Η ΑΕΛ ανακοίνωσε σήμερα τη λύση της συνεργασίας της με τον Τάσο Κρητικό.

Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να τερματίσουν πρόωρα τη συνεργασία τους, με τον 30χρονο επιθετικό, που προέρχεται από τις ακαδημίες του συλλόγου, να αποχωρεί έπειτα από έναν χρόνο.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Τάσος Κρητικός κατέγραψε 18 συμμετοχές, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας τέσσερις ασίστ στα περίπου 450 λεπτά συμμετοχής .

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της θεσσαλικής ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Λαρισαίο ποδοσφαιριστή Τάσο Κρητικό.

Η παρουσία του συνέβαλε ουσιαστικά στην πετυχημένη πορεία της ομάδας προς την επιστροφή στη Super League και η συνεισφορά του θα παραμείνει κομμάτι αυτής της κοινής προσπάθειας.

Η οικογένεια της ΑΕΛ Novibet τον ευχαριστεί για την επαγγελματική του στάση και την αγωνιστική του προσφορά και του εύχεται καλή συνέχεια με υγεία και επιτυχίες στη συνέχεια της καριέρας του».